Украина Украинские солдаты потерялись на Донбассе и попали в плен

2019-05-22 13:16 174

Сегодня восемь украинских военных, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где их задержали боевики.

"Сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении штаба ООС.

В свою очередь сепаратисты уверяют, что провели спецоперацию и поймали группу диверсантов. Отняли документы, оружие и взрывчатку. Это означает, что просто так с миром наших бойцов, пусть даже разоруженных, они отпускать не намерены.

Командование ООС принимает все возможные меры для определения места пребывания и для возвращения военнослужащих. Военной прокуратурой внесены сведения в единый государственный реестр досудебных расследований, проводятся следственные действия.