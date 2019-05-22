Украина Расходы на субсидии украинцам выросли на четверть

2019-05-22 19:00 108

По данным Госстата, в Украине сумма субсидий для населения на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличилась.

Размер субсидий на оплату коммунальных услуг увеличился с января по апрель на 27,2% и составил 730,7 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.



Это на 199,3 млн грн больше, чем за аналогичный периоде 2018 года.



Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в апреле увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 32,3% и составил 409,8 грн.



В Госстате сообщили, что в январе-апреле за субсидиями на оплату ЖКУ обратилось 755,1 тыс. домохозяйств, что на 3,9% меньше, чем в январе-апреле прошлого года. При этом, 50,2% обращений за субсидией приходились на города, а 49,8% на сельскую местность.



По данным Госстата, с начала 2019 года субсидии назначены 946,9 тыс. семей, что составляет 125,4% от общего количества обратившихся за ними и на 23,8% выше показателя за аналогичный период 2018 года.



Ранее на монетизацию субсидий направили 5,7 миллиардов гривен.



Напомним, с марта субсидии в Украине начали выплачивать наличными.