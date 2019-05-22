Украина Расходы на субсидии украинцам выросли на четверть

2019-05-22 19:00 108

 

По данным Госстата, в Украине сумма субсидий для населения на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличилась.

Размер субсидий на оплату коммунальных услуг увеличился с января по апрель на 27,2% и составил 730,7 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Это на 199,3 млн грн больше, чем за аналогичный периоде 2018 года.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в апреле увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 32,3% и составил 409,8 грн.

В Госстате сообщили, что в январе-апреле за субсидиями на оплату ЖКУ обратилось 755,1 тыс. домохозяйств, что на 3,9% меньше, чем в январе-апреле прошлого года. При этом, 50,2% обращений за субсидией приходились на города, а 49,8% на сельскую местность.

По данным Госстата, с начала 2019 года субсидии назначены 946,9 тыс. семей, что составляет 125,4% от общего количества обратившихся за ними и на 23,8% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Ранее на монетизацию субсидий направили 5,7 миллиардов гривен.

Напомним, с марта субсидии в Украине начали выплачивать наличными.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

МВФ не против снижения цен на газ для украинцев

2019-05-16 17:30 1194

Гройсман говорит, что украинцы в 2021 году будут зарабатывать по $620

2019-05-14 22:00 1062

В июне у украинцев дважды будет по три выходных подряд

2019-05-13 18:30 1329

За коммуналку будем платить не так, как раньше: украинцам приготовили "сюрприз"

2019-05-12 10:30 40449

Еще новости в разделе "Украина"

Расходы на субсидии украинцам выросли на четверть

2019-05-22 19:00 108

Покинувшая Украину Супрун появилась в Швейцарии - сделала политическое заявление

2019-05-22 15:46 462

Украинские солдаты потерялись на Донбассе и попали в плен

2019-05-22 13:16 417

На директора НАБУ Артема Сытника завели новое уголовное дело

2019-05-22 12:43 357
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Расходы на субсидии украинцам выросли на четверть 2019-05-22 19:00 108
Покинувшая Украину Супрун появилась в Швейцарии - сделала политическое заявление 2019-05-22 15:46 462
Украинские солдаты потерялись на Донбассе и попали в плен 2019-05-22 13:16 417
На директора НАБУ Артема Сытника завели новое уголовное дело 2019-05-22 12:43 357

Лента

19:00 Расходы на субсидии украинцам выросли на четверть
18:30 Стало известно, когда будет сформировано новое правительство
18:00 В "ДНР" рассказали о задержании украинских военных
17:30 Миссия МВФ прекратила работу в Украине: в Кабмине подтвердили
17:00 В ЕС рассказали, как роспуск Рады повлияет на отношения с Украиной
16:30 У Зеленского назвали нового главу СНБО
15:50 Реформа энергорынка делает потребителя центральной фигурой - политолог
15:46 Покинувшая Украину Супрун появилась в Швейцарии - сделала политическое заявление
15:14 Северная Корея потребовала вернуть захваченное в США грузовое судно
14:45 Почему возникли проблемы с входом в аккаунт мессенджера Skype