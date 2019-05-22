Политика Стало известно, когда будет сформировано новое правительство

2019-05-22 18:30 147

Новый состав Кабинета министров Украины будет сформирован после выборов в Верховную Раду. Об этом заявил представитель президента в Кабинете минитсров Андрей Герус во время брифинга.

Чиновник подчеркнул, что новое правительство будет сформировано после формирования нового парламента и коалиции.

"По моему мнению, новое правительство будет сформировано после выборов, когда будут парламент и новая коалиция. Это не мое мнение, это так законодательство говорит, и другого пути нет", - пояснил Герус.

Он также отметил, что кандидатов на должность премьер-министра назначит новый парламент.