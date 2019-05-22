Стало известно, когда будет сформировано новое правительство

Новый состав Кабинета министров Украины будет сформирован после выборов в Верховную Раду. Об этом заявил представитель президента в Кабинете минитсров Андрей Герус во время брифинга.
Чиновник подчеркнул, что новое правительство будет сформировано после формирования нового парламента и коалиции.
"По моему мнению, новое правительство будет сформировано после выборов, когда будут парламент и новая коалиция. Это не мое мнение, это так законодательство говорит, и другого пути нет", - пояснил Герус.
Он также отметил, что кандидатов на должность премьер-министра назначит новый парламент.