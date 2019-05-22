Политика В "ДНР" рассказали о задержании украинских военных

2019-05-22 18:00 174

 

Сепаратисты подтвердили задержание военных, но число задержанных не сообщается. В штабе ООС говорят о пленении восьми бойцов.

В самопровозглашенной "ДНР" подтвердили задержание группы военнослужащих Операции объединенных сил в среду, 22 мая.

"Сегодня в ходе успешно проведенной операции "Народной милиции ДНР" была задержана диверсионно-разведывательная группа противника. При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца "Народной милиции", а также взрывчатые вещества", - утверждают сепаратисты.

"С задержанными проводятся следственные мероприятия", - сказано в заявлении.

При этом о числе задержанных не сообщается.

Ранее в штабе ООС сообщили, что в плен попали восемь военных - они на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории, где их и задержали.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Сбежавшего из психушки мастера спорта спецназ полиции задержал в кинотеатре

2019-05-15 15:16 534

В НАБУ рассказали о задержании Аллерова

2019-05-14 16:30 645

Медики рассказали, как защититься от кори

2019-05-13 20:30 750

В полиции рассказали о нарушениях во время акций

2019-05-09 16:30 654

Еще новости в разделе "Политика"

Стало известно, когда будет сформировано новое правительство

2019-05-22 18:30 144

В "ДНР" рассказали о задержании украинских военных

2019-05-22 18:00 174

В ЕС рассказали, как роспуск Рады повлияет на отношения с Украиной

2019-05-22 17:00 267

У Зеленского назвали нового главу СНБО

2019-05-22 16:30 336
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Стало известно, когда будет сформировано новое правительство 2019-05-22 18:30 144
В "ДНР" рассказали о задержании украинских военных 2019-05-22 18:00 174
В ЕС рассказали, как роспуск Рады повлияет на отношения с Украиной 2019-05-22 17:00 267
У Зеленского назвали нового главу СНБО 2019-05-22 16:30 336

Лента

19:00 Расходы на субсидии украинцам выросли на четверть
18:30 Стало известно, когда будет сформировано новое правительство
18:00 В "ДНР" рассказали о задержании украинских военных
17:30 Миссия МВФ прекратила работу в Украине: в Кабмине подтвердили
17:00 В ЕС рассказали, как роспуск Рады повлияет на отношения с Украиной
16:30 У Зеленского назвали нового главу СНБО
15:50 Реформа энергорынка делает потребителя центральной фигурой - политолог
15:46 Покинувшая Украину Супрун появилась в Швейцарии - сделала политическое заявление
15:14 Северная Корея потребовала вернуть захваченное в США грузовое судно
14:45 Почему возникли проблемы с входом в аккаунт мессенджера Skype