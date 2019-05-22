Политика В "ДНР" рассказали о задержании украинских военных

2019-05-22 18:00 174

Сепаратисты подтвердили задержание военных, но число задержанных не сообщается. В штабе ООС говорят о пленении восьми бойцов.

В самопровозглашенной "ДНР" подтвердили задержание группы военнослужащих Операции объединенных сил в среду, 22 мая.

"Сегодня в ходе успешно проведенной операции "Народной милиции ДНР" была задержана диверсионно-разведывательная группа противника. При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца "Народной милиции", а также взрывчатые вещества", - утверждают сепаратисты.

"С задержанными проводятся следственные мероприятия", - сказано в заявлении.

При этом о числе задержанных не сообщается.

Ранее в штабе ООС сообщили, что в плен попали восемь военных - они на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории, где их и задержали.