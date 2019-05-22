В "ДНР" рассказали о задержании украинских военных

Сепаратисты подтвердили задержание военных, но число задержанных не сообщается. В штабе ООС говорят о пленении восьми бойцов.
В самопровозглашенной "ДНР" подтвердили задержание группы военнослужащих Операции объединенных сил в среду, 22 мая.
"Сегодня в ходе успешно проведенной операции "Народной милиции ДНР" была задержана диверсионно-разведывательная группа противника. При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца "Народной милиции", а также взрывчатые вещества", - утверждают сепаратисты.
"С задержанными проводятся следственные мероприятия", - сказано в заявлении.
При этом о числе задержанных не сообщается.
Ранее в штабе ООС сообщили, что в плен попали восемь военных - они на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории, где их и задержали.