Политика Это капитуляция: Порошенко высказался о референдуме о мире с Россией

2019-05-22 22:14 249

 

Бывший президент Украины Петр Порошенко озадачен позицией действующего гаранта Владимира Зеленского о "мирных соглашениях с Россией".

Об этом Порошенко написал на своей странице в Twitter.

"Был неприятно удивлен странной позицией, что вопрос так называемых "мирных соглашений с Россией" должен решаться на референдуме. В стране есть опасения, что это - капитуляция, а никакое не "мирное соглашение", - написал Порошенко.

Он посоветовал Зеленскому развеять эти слухи, которые "были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, что напрямую угрожает целостности и суверенитета нашего государства".

"Уверен, что надо сохранять наработанные за 5 лет позиции: Украина - прежде всего, Россия - агрессор", - настаивает он.

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