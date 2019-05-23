Политика Коболев: Нафтогаз готовится к наихудшим сценариям отопительного сезона

2019-05-23 17:30 207

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания готовится к самому худшему сценарию следующего отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе НАКа.

По словам Коболева, в Нафтогазе ожидают, что Россия может прекратить транзит газа.

Также было отмечено, что НАК уже начал подготовку к новому отопительному сезону. Согласно подсчетам, к зиме в ПХГ нужно закачать не менее 20 млрд кубометров газа.

Мы готовимся к предстоящему непростому отопительному сезону. К наихудшим сценариям: "нулевому транзиту", к очередной газовой блокаде со стороны Кремля. Мы увеличиваем запасы газа в подземных хранилищах, готовим ГТС в реверсном режиме", - говорится в сообщении.