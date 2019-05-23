Политика В ЦИК заявили, что не успеют подготовиться к выборам в июле

2019-05-23 18:00 192

Центральная избирательная комиссия неоднократно заявляла о том, что закон Украины "О выборах народных депутатов" содержит устаревшие положения, которые не соответствуют другим действующим законам. Об этом заявили в пресс-службе ЦИК.

Речь идет об отсутствии положений по реализации таких фактов, как установление факта проживания, голосование военнослужащих, которые участвуют в ООС, представление деклараций.

Также законодательство о государственных закупках не учитывает быстротечности избирательного процесса внеочередных выборов, который в данном случае будет длиться только 58 дней.

"Подчеркиваем, что сроки и порядок проведения государственных закупок значительно превышают сроки избирательного процесса, что может сделать невозможным проведение процедур по: обеспечению изготовления избирательных бюллетеней; изготовлению и доставке бланков протоколов о подсчете голосов, актов, и других документов; транспортировке протоколов о подсчете голосов и иной избирательной документации от УИК в ОИК; изготовлению информационных плакатов политических партий; публикации информации ЦИК и ОИК в региональных или местных печатных СМИ, по перечню избирательных округов, формированию ОИК и УИК, а также изменений в их составе; реализацию права агитации в печатных и электронных СМИ за средства государственного бюджета в сроки, определенные законом", - говорится в сообщении

В ЦИК подчеркнули, что ожидают от президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров "немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины и лучших демократических европейских практик".