Украина Кабмин ужесточил требования к туроператорам

2019-05-23 19:30 60

Кабмин принял инициированные и разработанные Минэкономразвития изменения в лицензионные условия осуществления туроператорской деятельности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Туристический сезон уже начался. Правительство сегодня намеревается защитить украинцев от действий недобросовестных туроператоров. Мы хотим избежать туристического коллапса, который возникал в предыдущие годы. Для этого, мы инициировали ряд важных изменений в лицензионные условия ведения туроператорской деятельности. Этими изменениями мы обязываем туроператоров иметь постоянное финансовое обеспечение перед туристами, а также работать максимально открыто в правовом поле ", - отметил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Согласно принятым Правительством изменений, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами. Это может быть гарантия банка или другого кредитного учреждения. В случае осуществления выплаты возмещения туристам, туроператор должен восстановить сумму финансовой гарантии на следующий рабочий день.

Кроме этого, туроператор, предоставляющий услугу, связанную с перевозкой туристов имеет 8 и с 2:00 до запланированного отправления рейса проверить информацию о времени его отправления. В случае задержки рейса более чем на 4:00, туроператор должен разместить информацию об этом на своем сайте, а также проинформировать по электронной почте орган лицензирования - Минэкономразвития.

Туроператоры на своем сайте отныне должны предоставлять информацию о турагентах, с которыми они работают. Нужно указывать наименование физического или юридического лица, срок действия агентского договора, реквизиты лица, предоставившего гарантию банка или другого кредитного учреждения, а также информацию о действующих договорах на туристическое обслуживание , заключенные непосредственно туроператором или через турагентов с указанием страны временного пребывания.

Субъекты туроператорской деятельности отныне обязаны обеспечивать все необходимые условия для доступности маломобильных групп населения к местам их проживания во время их отдыха. Несоблюдение любого из этих требования может повлечь за собой аннулирование лицензии туроператора.