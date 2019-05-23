Украина В Генштабе рассказали о новых реформах в армии

2019-05-23 22:00 144

 

Новый начальник Генерального штаба Руслан Хомчак рассказал, какие задачи и направления работы считает приоритетными для себя и Вооруженных Сил в целом.

О них Хомчак сказал в четверг во время церемонии, на которой был представлен руководящему составу Министерства обороны и Вооруженных Сил.

"Высшая ценность – это человек", – отметил командующий.

Он считает, что главной задачей является сохранение жизни и здоровья личного состава.

Также начальник Хомчак определил основные направления деятельности Вооруженных Сил.

В частности, он хочет прекратить применение принципов ручного управления, "очковтирательство, сплошную показуху и выдачу желаемого за действительное", остановить "коррупционные проявления" и "устранить имеющиеся коррупционные риски".

Начальник Генштаба считает необходимым провести инвентаризацию имущества и принять решение по потерям, недостачам и чиновникам, допустившим правонарушение и хищения.

Хомчак считает, что нужно обеспечить подготовку войск по стандартам НАТО и разработать систему военно-патриотического воспитания, "основанную на европейском выборе Украины".

Также новый руководитель Вооруженных Сил собирается оценить готовность ведомства и местной власти к территориальной обороне государства.

Речь идет также об обеспечении безопасности арсеналов, баз и складов.

Кроме того, глава Генштаба говорит, что армия будет поднимать уровень индивидуальной подготовки военнослужащих, органов военного управления и штабов. Определяющими в мероприятиях подготовки должно быть не количество, а качество.

В Вооруженных Силах планируют проанализировать состояние собственного обеспечения и внести коррективы с учетом потребностей военных.

Хомчак хочет наладить системную работу с общественными и волонтерскими организациями, привлечь гражданское общество к реформам.

Новый командующий сказал также об обеспечении выполнения международных обязательств, углублении сотрудничества в сфере присоединения к общеевропейской системе безопасности.

В армии также собираются "обеспечить адекватное и эффективное применение сил и средств по тем, кто нарушает Минские договоренности".

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