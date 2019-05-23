Политика Иск о незаконности роспуска Рады поступил в Верховный Суд

2019-05-23 20:00 234

 

Исковое заявление о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" поступило в Верховный Суд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

Как сообщили в пресс-службе суда, заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года.

Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19.

"В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальных действиях", - говорится в сообщении.

Верховный Суд будет информировать о дальнейших процессуальных действиях по данному делу, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, было опубликовано указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

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