Политика Стало известно, почему Виктории Нуланд отказали в российской визе

2019-05-24 12:41 228

Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд получила отказ в российской визе из-за того, что ее имя снесено в непризнанный цивилизванными странами "черный список" РФ. 

"Виктория Нуланд запросила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS)", -  сообщили в российском МИД.

Москва составила свой черный список в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении ряда российских чиновников.

В отличие от американского черного списка российский нигде в полном объеме не публиковался. О запрете въезда в РФ американцы нередко узнают после подачи документов на визу.

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