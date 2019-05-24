Политика Стало известно, почему Виктории Нуланд отказали в российской визе

2019-05-24 12:41 228

Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд получила отказ в российской визе из-за того, что ее имя снесено в непризнанный цивилизванными странами "черный список" РФ.

"Виктория Нуланд запросила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS)", - сообщили в российском МИД.

Москва составила свой черный список в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении ряда российских чиновников.

В отличие от американского черного списка российский нигде в полном объеме не публиковался. О запрете въезда в РФ американцы нередко узнают после подачи документов на визу.