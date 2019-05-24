Украина Коломойский проговорился, что Портнов ему помогает уже много лет

2019-05-24 13:16 177

Экс-губернатор Днепропетровской области и олиграх Игорь Коломойский в интервью "Украинской правде" заявил, что бывший замглавы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов помогает ему с некоторыми вопросами.

"Он мне там помогает кое в чем. Он так заматерел в этом вопросе, когда он отбивался от 800 гривен, от всех международных санкций, то он прошел серьезный путь. Думаю, сегодня это специалист №1 по тому, как отбиваться от необоснованных и придуманных обвинений. Вы же понимаете, что человека обвинили в том, что он украл свою зарплату в 800 гривен", - заявил бизнесмен.

При этом Коломойский не уточнил в каком именно деле ему помогает Портнов, только отметил, что он ему "юридически помогает лет 20" также, когда олигарх жил за границей.

Олигарх также рассказал, что проводил встречи с Портновым как в Австрии так и в Израиле.

"Я из Женевы полетел в Вену, у меня там было несколько встреч. Кроме того, мы с ним встречались, обсуждали важные вопросы, потому я полетел в Израиль, а он потом еще несколько раз ко мне в Израиль прилетал", - сказал бизнесмен.

Также он ответил, что поддерживает Портнова в том, что он подает заявления в ГБР, НАБУ, ГПУ на экс-президента Петра Порошенко и его окружение.

"Не осуждаю точно. Скорее да, морально я на его стороне, очень поддерживаю. А в некоторых вопросах просто поддерживаю. Потому что было несколько ситуаций, в которых Порошенко мог спокойно распорядиться и перестать его преследовать. А он продолжал преследовать. Лично Порошенко", - сказал Коломойский.

Кроме того, Коломойский предлагает государству в качестве компрмиссного варианта в споре по делу о ПриватБанке вернуть ему до 24% акций банка, чтобы не пришлось отменять его национализацию. Об этом он скаазл в интервью Экономической правде.

Олигаох признал, что полная отмена национализации Привата грозит коллапсом не только самому банку, но и всей банковской системе, поскольку в таком случае государство заберет из финучреждения 150 млрд грн докапитализированных денег и признает его банкротом.