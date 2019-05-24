Украина Апелляция Зайцевой и Дронова - стала известна дата нового заседания суда

2019-05-24 13:42 135

Харьковский апелляционный суд назначил на 14 августа рассмотрение дела Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, приговоренных к 10 годам лишения свободы по обвинению в смертельном ДТП в Харькове. 

"Судебное заседание состоится 14 августа 2019 года в 11:00", - указано в сообщении Харьковского апелляционного суда в Facebook.

Напомним, ранее было возобновлено расследование против экспертов НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса, которые определяли скорость автомобиля Зайцевой во время смертельного ДТП в центре Харькова в октябре 2017 года. Расследование было возобновлено по настоянию защиты второго фигуранта дела Геннадия Дронова.

Резонансное ДТП в Харькове случилось вечером 18 октября 2017 года. Елена Зайцева, приемная дочь известного бизнесмена Василия Зайцева, находилась за рулем автомобиля Lexus RX. Установлено, что она проехала на красный свет, что послужило причиной столкновения с автомобилем Volkswagen Touareg, которым управлял Геннадий Дронов. В ходе судебного заседания сторона обвинения утверждала, что девушка во время ДТП находилась под воздействием опиатов. В свою очередь защита заявила, что Зайцева употребляла успокоительное перед экспертизой.

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