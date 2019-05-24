Украина Портнов сообщил, что ГБР уже получило документы по офшорным сделкам Порошенко

2019-05-24 18:30 243

В ГБР зарегистрировали заявление юриста и экс-главы Администрации президента Андрея Портнова об отмывании средств пятым президентом Украины Петром Порошенко. 

"…зарегистрировали в государственном бюро расследовании заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки", - написал экс-глава АП в своем Telegram-канале.

По его словам, указанный документ был зарегистрирован в ГБР еще 23 мая.

"В течение нескольких недель ждём от ГБР ходатайство в суд об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества", - добавил юрист.

Портнов обвинил Порошенко в легализации 300 млн долларов доходов через офшорные компании "путем заключения несуществующей сделки за счёт украденных у украинской армии средств". Речь шла о заключении сделки по продаже Петром Порошенко бизнесмену Сергею Тигипко "Кузни на Рыбальском".

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Портнов сообщил, что ГБР уже получило документы по офшорным сделкам Порошенко 2019-05-24 18:30 243
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Коломойский проговорился, что Портнов ему помогает уже много лет 2019-05-24 13:16 390
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