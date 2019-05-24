Политика Глава Пентагона внес ясность в вопрос отправки военного контингента на Ближний Восток

2019-05-24 20:29 111

США опровергли информацию о намерении отправить на Ближний Восток до 10 тысяти военных. В беседе с журналистами глава Пентагона заявил, что речь не идет ни о десяти тысячах, ни о пяти тысячах, и назвал указанные сообщения "не совсем точными".

"И. о. министра обороны Патрик Шэнахан в четверг опроверг сообщения об отправке нескольких тысяч военнослужащих на Ближний Восток в связи с растущей угрозой со стороны Ирана", - сообщает Voice of America.

Напомним, 23 мая ряд зарубежных СМИ распространили информацию о том, что Министерство обороны США ознакомит Белый дом с планами по отправке на Ближний Восток до 10 тыс. военных для усиления защиты после обострения конфликта с Ираном.