Политика Порошенко раскритиковал указ Зеленского по Раде

2019-05-25 10:00 273

 

Экс-президент считает неконституционным решение нового главы государства о роспуске парламента.

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что указ нового главы государства Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады противоречит Конституции страны. Об этом политик написал в Facebook 24 мая.

Он отметил, что "искренне старался не критиковать работу нового президента", однако события последних четырех дней не оставили ему выбора.

"Конечно, я вполне понимаю желание нового президента иметь новую Верховную Раду. Однако, есть Конституция, и демократия − это процедура и порядок. Иначе − хаос", − заявил Порошенко.

Напомним, указ Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу 23 мая. Решение обжаловали в Конституционном суде, также три иска зарегистрированы в Верховном суде Украины.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Портнов сообщил, что ГБР уже получило документы по офшорным сделкам Порошенко

2019-05-24 18:30 708

Коломойский проговорился, что Портнов ему помогает уже много лет

2019-05-24 13:16 561

документ Портнов добивается срочного ареста активов Порошенко в Украине и офшорах

2019-05-24 08:25 831

Порошенко начал общаться с президентом Зеленским через Facebook

2019-05-24 07:20 2754

Еще новости в разделе "Политика"

Трамп вспомнил Украину, говоря об "охоте на ведьм"

2019-05-25 13:30 201

На Зеленского подали в суд из-за Богдана

2019-05-25 13:00 129

Порошенко раскритиковал указ Зеленского по Раде

2019-05-25 10:00 273

Глава Пентагона внес ясность в вопрос отправки военного контингента на Ближний Восток

2019-05-24 20:29 540
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Трамп вспомнил Украину, говоря об "охоте на ведьм" 2019-05-25 13:30 201
На Зеленского подали в суд из-за Богдана 2019-05-25 13:00 129
Порошенко раскритиковал указ Зеленского по Раде 2019-05-25 10:00 273
Глава Пентагона внес ясность в вопрос отправки военного контингента на Ближний Восток 2019-05-24 20:29 540

Лента

14:00 Пейте пиво, не ешьте суши: Супрун дала важные советы о витамине В1
13:30 Трамп вспомнил Украину, говоря об "охоте на ведьм"
13:00 На Зеленского подали в суд из-за Богдана
12:30 После выходных доллар и евро подорожают. Курсы валют НБУ на 27 мая
12:00 В НАТО изменят военную стратегию из-за России
11:30 В Украине резко подешевела молодая картошка
11:00 Погода на выходные 25-26 мая: Украину накроют дожди с грозами
10:30 Сегодня из-за наводнения на западе Украины собирается штаб ГСЧС
10:00 Порошенко раскритиковал указ Зеленского по Раде
фото 22:12 Джиджи Хадид в сепии: супермодель слила в сеть кадры из своей новой фотосессии