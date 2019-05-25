Украина Сегодня из-за наводнения на западе Украины собирается штаб ГСЧС

2019-05-25 10:30 189

В ГСЧС состоится заседание межведомственного оперативного штаба по ситуации с подтоплением в западных областях Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

“25 мая в 11:00 в ГСЧС под председательством Вице-премьер-министра-министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко состоится заседание межведомственного оперативного штаба по ситуации с подтоплением в западных областях Украины”, — указано в сообщении пресс-службы.

Предворительно, в заседании примут участие руководство ГСЧС, представители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, председатели региональных комиссий по ТЭБ и ЧС.

Стоит добавить, что на Закарпатье остаются подтопленными 37 жилых домов.