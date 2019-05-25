Украина Пенсии в Украине: растет количество тех, кто останется без выплат

2019-05-25 14:30 354

Из-за увеличения необходимого стажа для выхода на пенсию многие украинцы рискуют остаться без денег.

Ежегодно в Украине растет необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет. Уже в 2027 году 45% потенциальных претендентов на пенсию не смогут получить свои деньги.

Требование по минимальному стажу будет увеличиваться каждый год на 12 месяцев вплоть до 2027 года. Поскольку часть украинцев не платит взносы и работает неофициально, они не смогут получать свои пенсионные выплаты.

На сегодняшний день приблизительно 30% украинцев не выполнили условия по стажу. Как известно, чтобы получить право на пенсию в 60 лет, надо иметь минимальный стаж в 26 лет. Только 70% могут уйти на заслуженный отдых, так как имеют достаточный стаж работы.