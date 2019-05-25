Украина Пенсии в Украине: растет количество тех, кто останется без выплат

2019-05-25 14:30 354

 

Из-за увеличения необходимого стажа для выхода на пенсию многие украинцы рискуют остаться без денег.

Ежегодно в Украине растет необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет. Уже в 2027 году 45% потенциальных претендентов на пенсию не смогут получить свои деньги.

Требование по минимальному стажу будет увеличиваться каждый год на 12 месяцев вплоть до 2027 года. Поскольку часть украинцев не платит взносы и работает неофициально, они не смогут получать свои пенсионные выплаты.

На сегодняшний день приблизительно 30% украинцев не выполнили условия по стажу. Как известно, чтобы получить право на пенсию в 60 лет, надо иметь минимальный стаж в 26 лет. Только 70% могут уйти на заслуженный отдых, так как имеют достаточный стаж работы.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В ЕС рассчитывают на своевременный запуск энергорынка в 2019 году — Хьюг Мингарелли

2019-05-25 19:00 99

Трамп вспомнил Украину, говоря об "охоте на ведьм"

2019-05-25 13:30 414

Погода на выходные 25-26 мая: Украину накроют дожди с грозами

2019-05-25 11:00 387

Сенат США может увеличить финансирование украинской оборонки до 300 миллионов

2019-05-24 14:14 480

Еще новости в разделе "Украина"

В Кабмине назвали разницу в зарплатах мужчин и женщин

2019-05-25 15:00 279

Пенсии в Украине: растет количество тех, кто останется без выплат

2019-05-25 14:30 354

В Украине резко подешевела молодая картошка

2019-05-25 11:30 609

Погода на выходные 25-26 мая: Украину накроют дожди с грозами

2019-05-25 11:00 387
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Кабмине назвали разницу в зарплатах мужчин и женщин 2019-05-25 15:00 279
Пенсии в Украине: растет количество тех, кто останется без выплат 2019-05-25 14:30 354
В Украине резко подешевела молодая картошка 2019-05-25 11:30 609
Погода на выходные 25-26 мая: Украину накроют дожди с грозами 2019-05-25 11:00 387

Лента

19:00 В ЕС рассчитывают на своевременный запуск энергорынка в 2019 году — Хьюг Мингарелли
16:32 РАДИ СВОИХ СВЕРХПРИБЫЛЕЙ, КОЛОМОЙСКИЙ ОТМЕНЯЕТ ЗАПУСК ЭНЕРГОРЫНКА И ИДЁТ НА КОНФЛИКТ С ЕС И США, - БЛОГГЕР
15:00 В Кабмине назвали разницу в зарплатах мужчин и женщин
14:59 В ОТМЕНЕ ЭНЕРГОРЕФОРМЫ ЗАИНТЕРЕСОВАН КОЛОМОЙСКИЙ, - ИНВЕСТАНАЛИТИК
14:30 Пенсии в Украине: растет количество тех, кто останется без выплат
14:00 Пейте пиво, не ешьте суши: Супрун дала важные советы о витамине В1
13:30 Трамп вспомнил Украину, говоря об "охоте на ведьм"
13:00 На Зеленского подали в суд из-за Богдана
12:30 После выходных доллар и евро подорожают. Курсы валют НБУ на 27 мая
12:00 В НАТО изменят военную стратегию из-за России