Политика США и Германия отреагировали на решение трибунала по украинским морякам

2019-05-26 12:30 303

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер приветствует решение трибунала в отношении украинских моряков. Об этом он написал в Twitter в субботу, 25 мая. "Давно пора России освободить украинских членов экипажа и корабли, которые она незаконно захватила", - написал он.

В то же время, как сообщает РИА Новости, в МИД Германии призвали Россию выполнить решение трибунала и освободить украинских моряков, а также вернуть корабли.

"Решение Международного трибунала по морскому праву подтверждает нашу позицию по событиям в Азовском море. Мы призываем Россию выполнить это решение и немедленно освободить захваченных моряков, а также вернуть удерживаемые корабли. Это стало бы важным вкладом в необходимую деэскалацию", - заявили в МИД ФРГ.