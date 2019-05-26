Украина Проведена предварительная оценка ущерба паводка на Закарпатье

2019-05-26 14:30 177

 

Около 100 миллионов гривен необходимо для ликвидации последствий паводка на Закарпатье . Об этом рассказал и.о. председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

"Есть поврежденные в результате паводка гидротехнические сооружения, насыпи, дамбы. Для их восстановления нужно много денег - примерно 100 млн грн, по предварительным подсчетам", - рассказал он. Точная сумма убытков будет озвучена через несколько недель, добавил Галас.

"Вчера в районах, пострадавших от паводка, были созданы комиссии. Они начинают по специальной методике, разработанной правительством, документировать объекты, которые повреждены. Это работа на несколько недель, и только тогда мы получим окончательную картину средств, которые нам нужны", - сообщил он.

Сегодня на Закарпатье остаются подтопленными около сотни дворов. "Домов подтопленных уже нет. Там где была вода - она сошла, или выкачана. Около 500 га сельхозугодий подтоплены, дороги уже все свободны", - отметил он. Галас отмети, что ситуация в подтопленных районах стабилизируется.

"По основным рекам пошел спад, серьезный спад. Это очень хорошо, потому что если бы еще немножко - могли бы быть новые подтопления. Впрочем, наряду с этим, новые грозы в некоторых районах проходят. Поэтому, вероятно, еще будет подниматься уровень воды в тех реках, где он опустился. Мы надеемся, что обойдется без новых подтоплений", - резюмировал он.

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