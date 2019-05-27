Украина Стихия в Прикарпатье отступает - уровень воды в реках начал быстро снижаться

2019-05-27 15:46 36

Уровень воды в реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей постепенно спадает, в настоящее время подтопленных жилых домов нет.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, в Ивано-Франковской области вследствие интенсивных осадков в течение 20-23 мая в зону подтопления попали 1 тыс. 721 жилой дом и 6 тыс. 137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области.

"В настоящее время подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 12 домохозяйств в 3 населенных пунктах области, а именно: Калушский район (г. Калуш, с. Перевозец) и Надворнянский район (с. Пнев). Уровень воды постепенно спадает", – говорится в сообщении.

Всего в Прикарпатье подразделения ГосЧС осуществили 138 выездов для оказания помощи населению, во время которых были эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, из подтопленных участков дорог перевезены 586 человек (из них 63 ребенка), откачано 34 тыс. 778 куб. м воды. 26 мая для откачки воды и оказания помощи населению от ГосЧС привлекались 8 человек л/с, 2 мотопомпы и 2 единицы техники.

В Закарпатской области в течение 20-23 мая в зону подтопления попали 114 жилых домов (в настоящее время подтоплений жилых домов нет), 574 подвальных помещения жилых домов (в настоящее время подтоплений подвалов нет), 610 домохозяйств (в настоящее время подтоплений дворов нет), 1 тыс. 988 га сельскохозяйственных угодий (остаются подтопленными 400 га), 170 га пастбищ (в настоящее время подтоплений пастбищ нет).