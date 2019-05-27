Политика Коломойский назвал вероятных союзников Зеленского в новой Верховной Раде

2019-05-27 13:16 273

Близкий к новому президенту Зеленскому олигарх Игорь Коломойский в интервью Украинской правде назвал Юлию Тимошенко своим другом и готов помочь ей, а также Радикальной партии Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

"Мы с ней в нормальных отношениях… Мы с ней друзья, хорошо. Раз она назвала меня другом, значит, мы с ней друзья", - сказал Коломойский.

Он добавил, что нормально общается с Тимошенко после выборов президента и готов помогать ей во время парламентских выборов.

"Тем, что цены на рекламу будем стараться делать приемлемые для всех. Потому что их партия не очень богатая", - заявил Коломойский.

Еще одной "небогатой партией" он назвал партию Олега Ляшко, которая, по словам Коломойского, лишилась главного спонсора - Юрия Зинченко. Бизнесмен готов помочь и радикалам.

"Если у него материальное положение пошатнется, мы будем стараться тоже…", - сказал Коломойский.

По нению экспертов, такое предложение помощи Коломойского может косвенно означать, что указанные партии после выборов станут партнерами политсилы Владимира Зеленского по коалиции в Раде.