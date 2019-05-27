Политика Москва отказалась выполнять решение Международного морского трибунала

2019-05-27 14:45 162

В РФ уже отреагировали на решение Международного морского трибунала, заявив, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию трибунала.

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - сказал пресс-секреталь Путина Песков.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков и корабли, которые были захвачены возле Керченского пролива осенью прошлого года, и обеспечить их возвращение в Украину.

Против вынесения соответствующего решения был только российский судья Колодкин. Россия не отправила на слушание своего официального представителя, а также отказалась предоставлять материалы для слушания, однако согласно действующему международному праву все равно обязана выполнять принятые судом решения.

Международный трибунал по морскому праву ожидает освобождения российской стороной украинских моряков до 25 июня 2019 года.

 

 

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