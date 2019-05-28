Политика Нардепы изменили границы Донецкой области

2019-05-28 21:00 201

Верховная Рада Украины во время заседания во вторник, 28 мая, поддержала решение об изменении границ Бахмутского района Донецкой области. За постановление №8576 проголосовали 230 народных депутатов.

По решению парламента, территория Бахмутского района была увеличена на 71,7 гектара - в него включили село Гладосово.

Данное решение должно облегчить получение жителям Гладосова пенсий и социальной помощи.

Напомним, Гладосово находилось в пределах неконтролируемой Украиной территории (Гольмовский сельсовет Горловского городского совета Донецкой области), а в настоящее время возвращено под контроль украинской власти.