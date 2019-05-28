Политика Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы

2019-05-28 19:00 276

 

Новоизбранный Европарламент будет уделять больше внимания внутренним вопросам, а меньше - вопросам международной внешней политики.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал дипломат, главный советник Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Василий Филипчук.

"В целом новоизбранный Европарламент и новое руководство институтов Евросоюза, которое будет утверждено этим парламентом (Европейский совет и Европейская Комиссия), будут также в определенной степени смещать акцент и внимание в своей работе под воздействием крайнеправых или крайнелевых политических сил. То есть будет большее внимание к ограничению миграции, защиты рынков товаров, труда и так далее. То есть будет менее либеральный тренд в европейской политике, и одной из его составляющих является то, что они будут больше внимания уделять внутренним вопросам, а меньше - вопросам международной внешней политики", - отметил эксперт.

По его словам, последние годы главную роль во внешней политике ЕС играли ключевые государства - Германия, Франция, Италия и Великобритания, которая сейчас находится в таком состоянии, что им сейчас не до внешней политики ЕС (хотя история с Brexit еще очень далека от окончания). Далее же будет ключевое внимание к столицам главных стран-членов, а не к тем решениям, которые принимаются в Брюсселе. Соответственно, Брюссель будет все больше занимать технократическую позицию, то есть будет участвовать именно в тех проектах, где меньше большой политики, а больше практических результатов.

"Мы должны делать вывод из этого и в соответствии инвестировать в возможности практического сотрудничества с Евросоюзом и не очень ждать их большой вовлеченности в высокие международные вопросы, как урегулирование конфликта с Россией. Очевидно, что будет меньше внешней политики, а больше практических проектов", - заявил Филипчук.

Также он подчеркнул, что Украине сейчас стоит сконцентрировать все внимание на том, чтобы как можно больше привлечь европейские институты к каким-то финансовых вливаниям, к проектам по восстановлению Донбасса, к проектам по наращиванию экспорта, а не проводить диалог с Брюсселем в вербальном контексте (заявления, слова и никаких действий).

"Ведь большого давления на Россию не было и раньше. Тем более - сейчас. ЕС, как слон, очень медленно движется, но если уже принял какое-то решение, то инерция распространяется на длительное время. Так вот, новый ЕС будет более чувствителен и податлив к изменениям и модификациям, чем тот, который мы видели на сегодняшний день", - отметил дипломат.

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