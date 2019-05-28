Политика Украине нужно добиться международного статуса для Керченского пролива – Зеркаль

2019-05-28 22:00 99

 

Россия спекулирует тем, что у Керченского пролива статус внутреннего, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

 Украине необходимо добиться международного статуса для Керченского пролива, заявила 27 мая в эфире "Радио НВ" заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Эфир опубликован на странице "Радио НВ" в Facebook.

По словам Зеркаль, нововведение снимет много вопросов, в том числе "вопрос правовой неопределенности".

Зеркаль отметила, что Россия спекулирует статусом пролива как внутреннего, и россияне дошли в своей риторике до того, что "только они могут контролировать судоходство в проливе".

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово". Сейчас все моряки находятся в "Лефортово".

Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Украина считает моряков военнопленными и требует отпустить их. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки, как военнопленные, должны находиться под защитой Женевской конвенции.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине местами пройдут проливные дожди с грозами

2019-05-28 17:30 273

Москва отказалась выполнять решение Международного морского трибунала

2019-05-27 14:45 639

Европа обещает Украине строительство 5тыс.км дорог, порты и логистику

2019-05-26 13:30 1047

Заместительница Климкина Елена Зеркаль отказалась работать с Зеленским

2019-05-22 10:41 801

Еще новости в разделе "Политика"

Украине нужно добиться международного статуса для Керченского пролива – Зеркаль

2019-05-28 22:00 99

Турчинов: Патриоты Украины не допустят реванша всякой погани

2019-05-28 21:30 174

Нардепы изменили границы Донецкой области

2019-05-28 21:00 192

Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы

2019-05-28 19:00 270
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Украине нужно добиться международного статуса для Керченского пролива – Зеркаль 2019-05-28 22:00 99
Турчинов: Патриоты Украины не допустят реванша всякой погани 2019-05-28 21:30 174
Нардепы изменили границы Донецкой области 2019-05-28 21:00 192
Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы 2019-05-28 19:00 270

Лента

22:00 Украине нужно добиться международного статуса для Керченского пролива – Зеркаль
21:30 Турчинов: Патриоты Украины не допустят реванша всякой погани
21:00 Нардепы изменили границы Донецкой области
20:30 Убийцу водителя BlaBlaCar приговорили к пожизненному заключению
20:00 Украинцам прогнозируют среднюю зарплату в 15 тыс. грн
19:30 Челси — Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
19:00 Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы
18:34 Зарплата в 50 долларов, и пенсия – 5: политолог на пальцах объяснил хитрый замысел Коломойского по дефолту
18:00 На Климкина подали в суд
17:30 В Украине местами пройдут проливные дожди с грозами