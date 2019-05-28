Политика Украине нужно добиться международного статуса для Керченского пролива – Зеркаль

2019-05-28 22:00 99

Россия спекулирует тем, что у Керченского пролива статус внутреннего, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Украине необходимо добиться международного статуса для Керченского пролива, заявила 27 мая в эфире "Радио НВ" заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Эфир опубликован на странице "Радио НВ" в Facebook.

По словам Зеркаль, нововведение снимет много вопросов, в том числе "вопрос правовой неопределенности".

Зеркаль отметила, что Россия спекулирует статусом пролива как внутреннего, и россияне дошли в своей риторике до того, что "только они могут контролировать судоходство в проливе".

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово". Сейчас все моряки находятся в "Лефортово".

Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Украина считает моряков военнопленными и требует отпустить их. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки, как военнопленные, должны находиться под защитой Женевской конвенции.