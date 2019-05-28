Политика Зарплата в 50 долларов, и пенсия – 5: политолог на пальцах объяснил хитрый замысел Коломойского по дефолту

2019-05-28 18:34 384

Игорь Коломойский предлагает Украине дефолт. Мол, откажемся от кредитного бремени МВФ и заживем. На самом деле заживет только он. Потому что дефолт – это гиперинфляция, а гиперинфляция – это удар по тем, кто в гривнах зарплату получает.

А те, кто зарабатывает в иностранной валюте, например, экспортируя ферросплавы за границу, получат сверхприбыли. Ведь себестоимость, формируется по гривневым компонентам – зарплаты рабочим, налоги государству, сырье в долларовом эквиваленте существенно уменьшится. Согласно маржа экспортного бизнеса возрастет.

Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Он отмечает, от дефолта Коломойский будет иметь двойную выгоду – отказ от обслуживания внешних финансовых обязательств будет означать свободу от обязательств политико-экономических. И никакой МВФ, ЕС или США не смогут влиять на план по возвращению «ПриватБанка».

Как и не смогут настаивать на введении нового энергорынка с 1 июля, который наконец должен превратить электроэнергию в обычный товар, а не предмет межолигархических войн и политических спекуляций. Именно в финансах и энергетике в Коломойского самые большие аппетиты. На западе об этом знают, и пытаются противодействовать.

Голобуцкий пишет, поэтому песня о дефолте для олигарха лишь способ развязать себе руки. И те, чьи руки таким его заявлениям аплодируют, должны вспомнить его другую сентенцию - «жизнь как супермаркет, бери с полок, что хочешь, но помни, что впереди касса».

А после дефолта впереди не так уж и много – зарплата в 50 долларов, и пенсия – 5. Хотя в гривнах мы будем чувствовать себя настоящими богачами. Не все же уже забыли, как оно быть миллионерами в начале 90-х.