Политика Зарплата в 50 долларов, и пенсия – 5: политолог на пальцах объяснил хитрый замысел Коломойского по дефолту

2019-05-28 18:34 384

Игорь Коломойский предлагает Украине дефолт. Мол, откажемся от кредитного бремени МВФ и заживем. На самом деле заживет только он. Потому что дефолт – это гиперинфляция, а гиперинфляция – это удар по тем, кто в гривнах зарплату получает.

А те, кто зарабатывает в иностранной валюте, например, экспортируя ферросплавы за границу, получат сверхприбыли. Ведь себестоимость, формируется по гривневым компонентам – зарплаты рабочим, налоги государству, сырье в долларовом эквиваленте существенно уменьшится. Согласно маржа экспортного бизнеса возрастет.

Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Он отмечает, от дефолта Коломойский будет иметь двойную выгоду – отказ от обслуживания внешних финансовых обязательств будет означать свободу от обязательств политико-экономических. И никакой МВФ, ЕС или США не смогут влиять на план по возвращению «ПриватБанка».

Как и не смогут настаивать на введении нового энергорынка с 1 июля, который наконец должен превратить электроэнергию в обычный товар, а не предмет межолигархических войн и политических спекуляций. Именно в финансах и энергетике в Коломойского самые большие аппетиты. На западе об этом знают, и пытаются противодействовать.

Голобуцкий пишет, поэтому песня о дефолте для олигарха лишь способ развязать себе руки. И те, чьи руки таким его заявлениям аплодируют, должны вспомнить его другую сентенцию - «жизнь как супермаркет, бери с полок, что хочешь, но помни, что впереди касса».

А после дефолта впереди не так уж и много – зарплата в 50 долларов, и пенсия – 5. Хотя в гривнах мы будем чувствовать себя настоящими богачами. Не все же уже забыли, как оно быть миллионерами в начале 90-х.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Доллар по 80 грн и тотальная распродажа всего - чем опасен плановый дефолт Коломойского

2019-05-28 08:12 3081

Парламентский комитет по ТЭК "прогнулся" под Коломойского

2019-05-26 18:22 828

РАДИ СВОИХ СВЕРХПРИБЫЛЕЙ, КОЛОМОЙСКИЙ ОТМЕНЯЕТ ЗАПУСК ЭНЕРГОРЫНКА И ИДЁТ НА КОНФЛИКТ С ЕС И США, - БЛОГГЕР

2019-05-25 16:32 1110

В ОТМЕНЕ ЭНЕРГОРЕФОРМЫ ЗАИНТЕРЕСОВАН КОЛОМОЙСКИЙ, - ИНВЕСТАНАЛИТИК

2019-05-25 14:59 1044

Еще новости в разделе "Политика"

Украине нужно добиться международного статуса для Керченского пролива – Зеркаль

2019-05-28 22:00 105

Турчинов: Патриоты Украины не допустят реванша всякой погани

2019-05-28 21:30 180

Нардепы изменили границы Донецкой области

2019-05-28 21:00 201

Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы

2019-05-28 19:00 276
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Украине нужно добиться международного статуса для Керченского пролива – Зеркаль 2019-05-28 22:00 105
Турчинов: Патриоты Украины не допустят реванша всякой погани 2019-05-28 21:30 180
Нардепы изменили границы Донецкой области 2019-05-28 21:00 201
Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы 2019-05-28 19:00 276

Лента

22:00 Украине нужно добиться международного статуса для Керченского пролива – Зеркаль
21:30 Турчинов: Патриоты Украины не допустят реванша всякой погани
21:00 Нардепы изменили границы Донецкой области
20:30 Убийцу водителя BlaBlaCar приговорили к пожизненному заключению
20:00 Украинцам прогнозируют среднюю зарплату в 15 тыс. грн
19:30 Челси — Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
19:00 Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы
18:34 Зарплата в 50 долларов, и пенсия – 5: политолог на пальцах объяснил хитрый замысел Коломойского по дефолту
18:00 На Климкина подали в суд
17:30 В Украине местами пройдут проливные дожди с грозами