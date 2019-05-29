Политика У Зеленского раскрыли детали будущей отставки генпрокурора Луценко

2019-05-29 13:12 351

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подтвердил, что отставки купма Порошенко и по совместительству генерального прокурора Украины Юрия Луценко не стоит ждать до результатов выборов в Верховную Раду.

По его словам, нардепы не стали голосовать за поддержку президентских инициатив. Ввиду этого, решений кадровых вопросов в Верховной Раде в ближайшее время не предвидится.

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"Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном или частичном объеме выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках переговоров, что состоялись в АП. А большая часть поступила как обычно – проголосовали и попытались на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками – я не думаю, что это будет правильно", - отметил Разумков.

Накануне Луценко заявил, что не покинет свой пост до выборов в Раду и формирования нового парламента. А после выборов готов будет вернуться в политику, но не в списке партии.

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