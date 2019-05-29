Украина По факту кражи серверов из ситуационной комнаты АП завели уголовное дело

2019-05-29 13:44 195

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации президента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну", - сообщают в ГБР.

Напомним, 28 мая было обнародовано видеообращение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка о пропаже в ситуационной комнате Администрации президента серверов, содержащих секретную информацию. Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Следователи проводят первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств совершения уголовного преступления.