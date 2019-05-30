Украина Детей без прививок лишили права на образование - есть решение Верховного суда Украины

2019-05-31 09:10 261

Верховный Суд в составе коллегии судей первой судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу №682/1692/17 пришел к выводу об обоснованности обязательной вакцинации. По обстоятельствам дела право малолетнего сына истца на образование в дошкольном учебном заведении, учитывая общественные интересы было временного ограничено (до проведения прививки, улучшение эпидемиологической обстановки, получения положительного заключения врачебно-консультативной комиссии) в связи с тем, что сама истец, не доверяя качеству вакцины (должным образом не мотивировав свое недоверие или невозможность применить ту вакцину, которой она доверяет), не придерживалась календаря обязательных прививок и отказалась от очередной прививки ребенка.

Верховный Суд пришел к выводу, что индивидуальное право (интерес) отказаться от прививки матерью ребенка при сохранении объема прав ребенка на получение образования, в том числе в дошкольных учреждениях образования, противопоставляется общему праву (интереса) общества, других родителей и их детей, которые провели в установленном государством порядке прививки, в частности перед направлением детей в учебное заведение для получения образования.

Вследствие установления такого баланса достигается цель — общее благо в форме права на безопасность и охрану здоровья, что гарантировано ст. 3, 27 и 49 Конституции Украины.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека высказывал мнение, что обязательные прививки как принудительная медицинская мера является вмешательством в гарантированное п. 1 ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод право на уважение частной жизни лица, что включает физическую и психологическую неприкосновенность личности.

Нарушение физической неприкосновенности заявителя можно считать оправданным соблюдением целей охраны здоровья населения и необходимостью контролировать распространение инфекционного заболевания (параграфы 33, 36 решение по делу "Соломахин против Украины" от 15 марта 2012 года, заявление №24429/03).

Требование об обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней, учитывая потребность охраны общественного здоровья, а также здоровья заинтересованных лиц, по мнению суда, является оправданной. То есть в данном вопросе превалирует принцип важности общественных интересов над личными, однако лишь в том случае, когда такое вмешательство имеет объективные основания, то есть было оправданным.

Позиция Верховного Суда основывается на следующих нормативных актах:

профилактические прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза обязательны и включаются в календарь прививок (ч. 1 ст. 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней");

прием детей в воспитательные, учебные, оздоровительные и другие детские учреждения проводится при наличии соответствующей справки учреждения здравоохранения, в котором ребенок находится под медицинским наблюдением. Справка выдается на основании медицинского осмотра ребенка, если отсутствуют медицинские противопоказания для его пребывания в этом заведении, а также если ему проведены профилактические прививки согласно календарю прививок и он не находился в контакте с больными инфекционными болезнями или бактерионосителями (ч. 1, 2 ст. 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней");

детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, посещение детского учреждения не разрешается. В случае, если профилактические прививки детям проведены с нарушением установленных сроков в связи с медицинскими противопоказаниями, при благополучной эпидемической ситуации по решению консилиума соответствующих врачей они могут быть приняты в соответствующее детское учреждение и посещать его;

лицам, не достигшим пятнадцатилетнего возраста или признаны в установленном законом порядке недееспособными, профилактические прививки проводятся по согласию их объективно информированных родителей или других законных представителей. Если лицо и (или) его законные представители отказываются от обязательных профилактических прививок, врач имеет право взять у них соответствующее письменное подтверждение, а в случае отказа дать такое подтверждение-засвидетельствовать это актом в присутствии свидетелей (ч. 6 ст. 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней");

в соответствии с п. 6 примерного положения о подготовке детей на педиатрическом участке к посещению дошкольного и школьного общеобразовательного учебного заведения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины №434 от 29 ноября 2002 года, вопросы посещения дошкольного учебного учреждения ребенком, родители которой отказались от прививок, решается врачебно-консультативной комиссией.