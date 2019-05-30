Украина фото Появились детали и фото катастрофы вертолета, в которой погиб полковник Мазепа

2019-05-30 12:44 288

Следователи Госбюро расследований расследуют обстоятельств падения вертолета Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Ровенской области по статье о нарушении правил полетов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время следователи ГБР работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства авиакатастрофы.

Напомним, в авиакатастрофе погибли командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Василий Романюк, бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк.

 По предварительной информации, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - город Броды Львовской области) происходили плановые летные учения День-Ночь.

 

Во время полета вблизи с. Сестрятин Ровенской области на расстоянии около трех километров от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.

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