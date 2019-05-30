Политика В Украине запретили ввоз пяти книг из РФ

2019-05-30 19:00 366

 

Государственный комитет телевидения и радиовещания не дал разрешение на ввоз еще пяти книг, которые содержат признаки пропаганды государства-агрессора. Об этом сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.

Признаки пропаганды государства-агрессора нашли в книгах московских издательств "АльпинаПаблишер", ООО "Издательство "Добрая книга", ООО "Клевер-Медиа-Групп" и ООО "Манн, Иванов и Фербер".

"В частности, не будет распространяться в Украине детская книга Евгении Поповой и Лилу Раме "Найди и покажи. Кем я стану?" (Издатель - ООО "Клевер-Медиа-Групп"), в которой отдельные главы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий", - говорится в сообщении.

Также не предоставили разрешение на ввоз с территории государства-агрессора книги М. Дорофеева "Джедайские техники". По данным Госкомтелерадио, в издании автор использует для примеров кративного и быстрого мышления символы коммунистической эпохи. Подобные примеры "жизнь-подвиг" приводит в своей книге "Бизнес - это психология" и Марина Мелия, додаил в Госкомтелерадио.

Кроме того, запретили ввоз русских переводов книг Фрэнсиса Рэймонда "История бизнеса. День за днем" и Джолайн Годфри "Как научить ребенка общаться с деньгами", поскольку издатель - ООО "Издательство "Добрая книга" - использовал в оформлении изданий символику государства-агрессора.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Миссия МВФ в Украине: Фонд сделал важное заявление

2019-05-30 18:30 420

В парламенте Грузии уверяют, что Саакашвили может навредить украинской политике

2019-05-30 17:00 369

Саакашвили грозится избавить Украину от людей Порошенко и "системы кормления"

2019-05-30 11:43 510

Вселенский патриарх Варфоломей назвал новую должность Филарета

2019-05-30 10:42 477

Еще новости в разделе "Политика"

Турчинов высказался по поводу скандала с секретной комнатой Порошенко

2019-05-30 22:00 330

Зеленский поручил Зеркаль представлять Киев на слушаниях по морскому спору Украины и РФ в Гааге

2019-05-30 20:00 309

В Украине запретили ввоз пяти книг из РФ

2019-05-30 19:00 366

Зеленский назвал "две войны Украины"

2019-05-30 18:00 585
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Турчинов высказался по поводу скандала с секретной комнатой Порошенко 2019-05-30 22:00 330
Зеленский поручил Зеркаль представлять Киев на слушаниях по морскому спору Украины и РФ в Гааге 2019-05-30 20:00 309
В Украине запретили ввоз пяти книг из РФ 2019-05-30 19:00 366
Зеленский назвал "две войны Украины" 2019-05-30 18:00 585

Лента

22:00 Турчинов высказался по поводу скандала с секретной комнатой Порошенко
21:30 Крушение вертолета в Ровенской области: обнаружены тела всех погибших военных
20:30 Зеленский встретился с родными пленных украинцев
20:00 Зеленский поручил Зеркаль представлять Киев на слушаниях по морскому спору Украины и РФ в Гааге
19:30 Больше никаких прапорщиков: Рада сделала шаг к реформе званий в армии
19:00 В Украине запретили ввоз пяти книг из РФ
18:30 Миссия МВФ в Украине: Фонд сделал важное заявление
18:04 Продолжаются вмешательства в дела Церкви в Ровенской области
18:00 Зеленский назвал "две войны Украины"
17:30 Комитет Рады поддержал отставку Климкина