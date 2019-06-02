Политика Помпео и Меркель обсуждали поддержку Украины

2019-06-02 14:30 249

Глава американской дипломатии встретился с канцлером Германии 31 мая, чтобы обсудить "ключевые общие приоритеты".

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель поддержку Украины и противодействие агрессии России. Об этом пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус сообщила 1 июня.

"Госсекретарь Помпео вчера встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействие агрессии России", - говорится в сообщении.

Меркель и Помпео на встрече 31 мая также обсудили также ситуацию в Иране и Афганистане.