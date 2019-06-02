Политика Помпео и Меркель обсуждали поддержку Украины

2019-06-02 14:30 249

 

Глава американской дипломатии встретился с канцлером Германии 31 мая, чтобы обсудить "ключевые общие приоритеты".

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель поддержку Украины и противодействие агрессии России. Об этом пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус сообщила 1 июня.

"Госсекретарь Помпео вчера встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействие агрессии России", - говорится в сообщении.

Меркель и Помпео на встрече 31 мая также обсудили также ситуацию в Иране и Афганистане.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Госсекретарь США отправился в страны ЕС искать союзников в конфликте с Ираном

2019-05-31 12:41 585

Турчинов: Патриоты Украины не допустят реванша всякой погани

2019-05-28 21:30 11250

документ Президент Зеленский вернул украинское гражданство депортированному Саакашвили

2019-05-28 16:50 678

Катера ВМС Украины открыли огонь из артиллерийских модулей в Азовском море

2019-05-28 14:16 657

Еще новости в разделе "Политика"

Матиос: Верховная Рада распущена обоснованно

2019-06-02 15:00 288

Помпео и Меркель обсуждали поддержку Украины

2019-06-02 14:30 249

Зеленский вернул на должность чиновника, которого уволил Порошенко

2019-06-02 13:30 534

МИД призвал страны надавить на Россию ради освобождения моряков

2019-06-02 12:00 324
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Матиос: Верховная Рада распущена обоснованно 2019-06-02 15:00 288
Помпео и Меркель обсуждали поддержку Украины 2019-06-02 14:30 249
Зеленский вернул на должность чиновника, которого уволил Порошенко 2019-06-02 13:30 534
МИД призвал страны надавить на Россию ради освобождения моряков 2019-06-02 12:00 324

Лента

15:00 Матиос: Верховная Рада распущена обоснованно
14:30 Помпео и Меркель обсуждали поддержку Украины
14:00 Кличко рассказал, как решат проблему с вандалами на новом стеклянном мосту
13:30 Зеленский вернул на должность чиновника, которого уволил Порошенко
13:00 Программа МВФ может быть дополнена новыми требованиями к Украине
12:30 Сенсация столетия в боксе: Руис нокаутировал Джошуа и забрал чемпионские пояса
12:00 МИД призвал страны надавить на Россию ради освобождения моряков
11:30 Из-за непогода в Украине обесточены около 200 населенных пунктов
10:30 С 2020 года в детдома не будут принимать детей - Супрун
фото + видео 10:00 "Ливерпуль" стал обладателем Лиги чемпионов в этом году