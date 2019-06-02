Украина Из-за непогода в Украине обесточены около 200 населенных пунктов

2019-06-02 11:30 327

 

В воскресенье, 2 июня, из-за ухудшения погоды в Украине обесточены почти 200 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) сработали системы защиты линий электропередач и были обесточены 184 населенных пункта в 7 областях. В частности, Полтавская - 46, Киевская - 40, Винницкая - 38, Черкасская - 35, Кировоградская - 15, Днепропетровская - 5 и Сумская - 5 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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