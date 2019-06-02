Политика МИД призвал страны надавить на Россию ради освобождения моряков

2019-06-02 12:00 324

Необходимо сделать все возможное, используя политические средства и действуя через национальные морские администрации, написал Климкин.

Сегодня, 1 июня, министерство иностранных дел отправило обращение ко всем министрам иностранных дел из стран - друзей и партнеров Украины с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения международного трибунала в Гамбурге. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Павел Климкин.

Климкин написал, что необходимо сделать все возможное, используя политические средства и действуя через национальные морские администрации.

25 мая сообщалось, что международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году. В МИД России считают, что трибунал якобы не имел права решать судьбу украинских моряков. Глава МИД Павел Климкин назвал реакцию Москвы "вялой и беззубой". Посол Украины в Германии сказал, что ждет РФ, если она не отпустит моряков.