Украина Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2019-06-03 11:12 138

За минувшие сутки сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах ВСУ нет.

Как сообщили в штабе  Операции объединенных сил, в секторе оперативно-тактической группировки "Восток" три раза обстреляли украинских военных: у города Марьинка - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм; вблизи села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В зоне действия оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза: вблизи населенного пункта Новгородское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у населенного пункта Майорск - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник один раз из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2 обстрелял позиции ВСУ вблизи населенного пункта Каменка.

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