Украина Сегодня вступил в силу новый правопис - что изменилось в украинском языке

2019-06-03 10:44 210

Сегодня финальный текст новой редакции украинского правописания будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.

"С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи.

В то же время сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции Украинского правописания.

Этим документом, в частности, будет предусмотрено сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс", - сообщает пресс-служба Минобразования.

Напомним, ранее Кабмин Гройсмана утвердил изменения в правописании. Новая редакция разработана на основе украинского правописания с учетом "новейших языковых явлений".

Что и как изменилось в украинском правописании:

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