Жизнь В Украине ввели новые правила проверки водителей на наркотическое опьянение

2024-06-16 09:30

 

13 июня Кабинет Министров Украины принял изменения в процедуру проверки водителей на состояние наркотического опьянения. Нововведения призваны повысить эффективность обнаружения лиц, управляющих транспортными средствами под влиянием запрещенных веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД и на Правительственном портале.

Так, теперь при проверке на наркотическое опьянение разрешено использование экспресс-тестов на содержание наркотических и психотропных веществ во время медицинского осмотра в учреждениях здравоохранения. При этом, обзор может производиться круглосуточно с применением сертифицированного оборудования и тестов. В случае положительного результата экспресс-теста водителя будут направлять на лабораторное исследование для подтверждения наличия запрещенных веществ.

В случае обнаружения факта управления транспортным средством лицом, находящимся под влиянием веществ, ухудшающих концентрацию и реакцию, правонарушителю грозит денежное взыскание или лишение права вождения на срок до одного года.

При повторном нарушении санкции могут быть ужесточены, включая увеличение продолжительности лишения прав сроком на 1 год и повышение суммы штрафа.

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