Политика документ ГПУ расследует сообщения о вероятности оккупации Румынией областей Украины

2019-06-03 10:11 201

Главный военный прокурор завтра проведет экстренное совещание с руководством МИД, Генштаба,ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ.

Анатолий Матиос пообещал начать расследование в связи с публикацией в интернете статьи с предположениями о вероятности оккупации Румынией некоторых областей Западной и Южной Украины в 2022 году. Об этом Матиос написал на своей странице в Facebook.

"Информирую - буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства", - отметил Матиос.

При этом он ссылается на материал, размещенный на сайте организации "Информационное сопротивление", где выражается предположение о вероятности оккупации Румынией Черновицкой области и части Одесской области в 2022 году.