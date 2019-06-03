Политика фото Сегодня Зеленский назначит спикера - стала известна фамилия

2019-06-03 12:14 57

Пресс-секретарем президента Владимира Зеленского станет журналистка Юлия Мендель. Об этом в понедельник, 3 июня, пишет Украинская правда со ссылкой на источники в АП.

По словам собеседника издания, соответствующий указ о назначении Мендель должны опубликовать сегодня.

Напомним, ранее у Зеленского сообщили, что на должность его спикера подали заявления более трех тысяч кандидатов.  Как сообщала пресс-служба главы государства, спикер президента должен владеть как минимум тремя языками, а именно украинским, русским и английским, иметь опыт работы в журналистике или публичной деятельности, быть трудоспособным и готовым работать круглосуточно.

Конкурс на эту должность проводили в несколько этапов. Оценивали работы кандидатов эксперты по работе с персоналом и члены команды Зеленского.

По результатам творческого этапа должны были сформировать ТОП-10 лучших из лучших, с которыми проводут собеседование руководитель HR-департамента и лично Зеленский.

Все финалисты конкурса проходят проверку службами безопасности и антикоррупционными органами.
Зарплата спикера президента не называлась.

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