Политика Стало известно, когда суд ООН вынесет свое решение по иску Украины против РФ

2019-06-03 17:30 258

 

Решение Международного суда ООН относительно юрисдикции по иску Украины против Российской Федерации ожидают до конца года. Об этом журналистам заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль после рассмотрения дела в Международном Суде ООН по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"По итогам этой недели суд будет решать, есть ли у него юрисдикция по всем заявленным нами нарушением, а потом примет решение. Решение по юрисдикции мы ожидаем до конца года", - отметила Зеркаль.

Напомним, в июне 2018 Украина подала в суд ООН меморандум по делу против России.

Сегодня, 3 июня, Международный суд ООН начал заслушивать стороны по делу Украины против РФ.

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