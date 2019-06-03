Украина Скончался пятилетний мальчик, получивший пулевое ранение в Переяславе-Хмельницком

2019-06-03 20:00 123

Пятилетний Кирилл, получивший ранение в голову в Переяслав-Хмельницком, умер в больнице. За его жизнь боролись врачи, сообщая, что состояние ребенка очень тяжелое.

"Ребенок умер", - написала адвокат Ирина Кузина у себя на странице в Facebook.

31 мая в реанимационное отделение "Переяслав-Хмельницкой ЦРБ" доставили мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговой гематомой и переломом височной кости. В больнице у ребенка обнаружили пулевое ранение и направили в медучреждение Киева.

Стало известно, что ребенка случайно ранили работники полиции, которые навеселе в нерабочее время стреляли неподалеку от места, где гулял мальчик. Оба подозреваемых задержаны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский взял дело раненого полицейскими мальчика из Переяслава-Хмельницкого под личный контроль. Пресс-секретарь главы государства Мендель подчеркнула, что такое поведение правоохранителей недопустимо.

"Украинцы ожидают защиты от правоохранительных органов, а не небрежности, которая может стоить жизни и здоровья, особенно если речь идет о детях", - заявила спикер президента.