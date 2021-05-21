Политика Актеры Игорь Петренко и Мария Миронова признаны угрозой нацбезопасности Украины

2021-05-21 19:28

Министерство культуры и информационной политики внесло трех российских актеров в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Как указано на сайте ведомства, 11 мая в Минкультуры поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в черный список Игоря Копылова, Игоря Петренко и Марии Мироновой.

"Соответствующим приказом МКИП Копылов Игорь Сергеевич, Петренко Игорь Петрович и Миронова Мария Андреевна были включены в перечень", – говорится в сообщении.

Отмечается, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находятся 192 человека.