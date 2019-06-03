Украина У Гройсмана объявили об изменениях "пакетов малыша", которые выдают роженицам

2019-06-03 22:00 327

С 1 июня 2019 года роженицы в Украине будут получать обновленный "пакет малыша". Чиновники Министерства социальной политики актуализировали Перечень детских товаров для комплектования единовременной натуральной помощи "пакет малыша" при рождении ребенка.

Соответствующий приказ министерства от 15 апреля 2019 года № 567 был зарегистрирован в Минюсте и уже вступил в силу. Об этом сообщает ЮрЛига.

В отличие от предыдущего "пакета малыша", роженицам дополнительно выдадут еще перчатки для младенцев, детский слюнявчик, крем для малыша под подгузник, гипоаллергенное хозяйственное мыло и детские гигиенические ватные палочки.

Отныне в "пакете малыша" будут выдавать:

- одноразовые подгузники не менее трех слоев, крепление на липучках, с эластичными ушками: 2 - 5 кг (не меньше 47 шт.) и 3 - 6 кг (не меньше 47 шт.);

- упаковку (не менее 56 шт.) влажных одноразовых детских салфеток;

- 4 пеленки (ситцевая, фланелевая, муслиновая, многоразовая влагостойкая (не менее трех слоев));

- 3 шапочки из хлопка;

- 14 боди (7 с коротким и 7 с длинным рукавом (размер 56, 62, 68, 74 см));

- 2 хлопчатобумажных штанов-ползунков с закрытыми носочками (размеры 56 см и 62 см));

- 7 хлопчатобумажных человечков с длинным рукавом и штанишками (размер 56, 62, 68, 74 см);

- 2 распашонки детские хлопчатобумажные (размеры 56 и 62 см);

- 2 пары носков из хлопка не менее 80 %, размер 0 - 3 месяца;

- 1 пара хлопчатобумажных перчаток для младенцев, размер 0 - 3 месяца;

- 1 хлопчатобумажный детский слюнявчик, размер 0 - 3 месяца;

- 2 термометра для воды и для тела;

- ножницы маникюрные детские с тупыми наконечниками (безопасные) из нержавеющей стали;

- 1 уп. прокладок для лактации в количестве не менее 60 шт.;

- одеяло теплое хлопчатобумажное из гипоаллергенного наполнителя, размер 110 х 140 см;

- плед-одеяло, 100 % трикотаж, хлопчатобумажное;

- пододеяльник хлопчатобумажный;

- матрас толщиной не менее 3 см, гипоаллергенный наполнитель, внешняя ткань - натуральный материал. Размер матраса (периметр) должен совпадать с размером (периметром) дна коробки-колыбели;

- полотенце махровое с уголком для купания, из натурального материала;

- 4 развивающих игрушки для стимулирования зрительных, слуховых, тактильных ощущений и двигательных навыков, без мелких деталей, пластик с сертификатом, разрешающим использование детских игрушек;

- мягкая книга с высокой контрастностью изображений;

- крем с ланолином 100 %;

- жидкое мыло-шампунь детское с дозатором, универсальное, без парабенов, гипоаллергенное, без запаха, 500 мл;

- гипоаллергенный крем для малыша под подгузник, не меньше 50 мл;

- гипоаллергенное хозяйственное мыло (для стирки детских вещей), не меньше 100 г;

- 1 уп. (не меньше 50 шт.) хлопчатобумажных детских гигиенических ватных палочек с ограничителем.

Все содержимое укладывается в коробку-колыбель из гофрокартона типа "C", кашированного картоном целлюлозным.