Политика Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком: Глава полиции Киевской области подал в отставку

2019-06-04 08:39 276

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с убийством полицейскими пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. Председатель Нацполиции Сергей Князев во время общения с журналистами у здания Министерства внутренних дел в Киеве отметил, что планирует удовлетворить заявление Ценова.

Начальник полиции Киевщины заявил, что просит руководство Нацполиции направить его на передовую в зону проведения операции Объединенных сил на Донбасс.

"Я, как глава полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к главе Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в самую тяжелую точку нашего государства, а именно - место проведения ООС", - сказал он.

Тем временем участники акции протеста требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. "Авакова в отставку", - скандируют собравшиеся.

В МВД также отметили, что руководители Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранены от исполнения служебных обязанностей. Принимаются решения об их дальнейшем пребывании в органах полиции.

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции. Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. 3 июня ребенок умер. Возле здания МВД в Киеве вечером началась акция с требованием справедливого расследования убийства мальчика.