Украина Дело Гандзюк: все обвиняемые признали в суде свою вину

2019-06-04 13:15 228

В деле убийства общественного деятеля и советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк все обвиняемые признали свою вину, сообщает "Радио Свобода".

В частности, отмечается, что все пятеро обвиняемых в совершении покушения на Гандзюк пошли на сделку со следствием о признании вины. Об этом стало известно во время рассмотрения дела на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области.

Как отметила сторона обвинения, подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых к участию в покушении. Это Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов.

"Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием. Их защитники также отметили, что соглашения отвечают действующему законодательству", - говорится в сообщении.

Обвинение обратилось к суду с просьбой приговорить обвиняемых к следующим срокам лишения свободы: Торбина - к 6,5 годам, Грабчука - к 6 годам, Вишневского и Васяновича - к 4 годам, Горбунова - к 3 годам.

"Суд удалился в совещательную комнату для принятия приговора. Следующее заседание запланировано на 6 июня", - указано в сообщении.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома: общественную деятельницу облили кислотой. В начале ноября на 34-м году жизни Гандзюк умерла из-за полиорганной недостаточности и химических ожогов 30-39% тела. Генеральная прокуратура Украины 8 мая направила в суд обвинительный акт относительно пятерых людей, которых обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк. В ГПУ сообщали, что подозреваемые в совершении нападения признали свою вину и дали показания. 21 мая дело передали из Херсона в суд Днепропетровской области.