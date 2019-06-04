Спорт "Шахтер" и "Динамо" - в топ-25 обновленного рейтинга УЕФА

2019-06-04 19:00 183

 

УЕФА обновил рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19.

Рейтинг рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов. Лидером остается "Реал". Мадридский клуб набрал 146,000 очков.

Лучшим среди украинских клубов является донецкий "Шахтер", который идет 16-м, а киевские "Динамо" - на 23-й строчке.

1. "Реал" – 146,000
2. "Барселона" – 138,000
3. "Бавария" – 128,000
4. "Атлетико" – 127,000
5. "Ювентус" – 124,000
6. "Манчестер Сити" – 106,000
7. "Севилья" – 104,000
8. ПСЖ – 103,000
9. "Арсенал" – 101,000
10. "Порту" – 93,000
...
16. "Шахтер" – 80,000
...
23. "Динамо" – 65,000...
63. "Днепр" – 24,000...
117. "Заря" – 11,500...
147. "Ворскла" – 5,000
148. "Мариуполь" – 2,000
149. "Александрия" 2,5000
150. "Металлист" – 2,000
151. "Олимпик" – 1,000
152 "Черноморец" – 1,000.

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