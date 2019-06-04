Политика В Кремле отреагировали на повторное назначение Кучмы в Контактную группу

2019-06-04 16:30 336

 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в переговорном процессе по Донбассу важна позиция президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на опытность Леонида Кучмы в данном вопросе.

"Сам по себе Кучма это, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства", - отметил Песков.

При этом он отметил, что в настоящее время конкретных планов относительно встречи лидеров стран "нормандской четверки" нет.

"Пока конкретных прикидок по времени проведения такого саммита нет", - заявил Песков.

Кроме того он напомнил, что 21 мая состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого "речь шла о том, что нужно активировать, реактивировать этот формат".

"Вместе с тем было подчеркнуто, что еще не совсем сформирована и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны, поэтому здесь, в данном случае, требуется определенная домашняя работа", - отметил пресс-секретарь Путина.

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