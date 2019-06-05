Раскрылись подробности массовой гибели украинских солдат в зоне ООС

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое украинских бойцов погибли, один был ранен в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль.
"Печальные новости от 17-й отдельной танковой криворожской бригады. Вследствие попадания ПТУР (противотанковой управляемой ракеты) в автомобиль ГАЗ-66, перевозивший продукты, погибли два бойца и один военнослужащий нашей бригады ранен", - сообщили в оперативном командовании "Восток"Вооруженных сил Украины в Facebook.
Командование выражает соболезнования семьям погибших и семье раненого.
Напомним, 4-5 июня в результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены.
Президент и гравнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта на Донбассе.