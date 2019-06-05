Украина Раскрылись подробности массовой гибели украинских солдат в зоне ООС

2019-06-05 12:15 309

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое украинских бойцов погибли, один был ранен в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль.

"Печальные новости от 17-й отдельной танковой криворожской бригады. Вследствие попадания ПТУР (противотанковой управляемой ракеты) в автомобиль ГАЗ-66, перевозивший продукты, погибли два бойца и один военнослужащий нашей бригады ранен", - сообщили в оперативном командовании "Восток"Вооруженных сил Украины в Facebook.

Командование выражает соболезнования семьям погибших и семье раненого.

Напомним, 4-5 июня в результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены.

Президент и гравнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта на Донбассе.