Украина Укртрансгаз пытается "сыграть" на теме дефолта - добивается повышения тарифов

2019-06-05 15:13 186

Привыкшие к солидным дивидендам от повышенных тарифов, украинские газовщики решили "сыграть" на раскрученной сегодня теме дефолта. Вероятно, таким образом, в компании хотят добиться более широких возможностей для "выбивания" денег с должников и очередного повышения тарифов.

Так, Укртрансгаз заявляет о преддефолтном состоянии на рынке газа из-за негативного баланса, возникшего в результате несанкционированного отбора топлива из системы. 

Как сообщает пресс-служба оператора ГТС Украины, в марте-апреле объем негативного баланса, сформированного в основном в результате несанкционированного отбора операторами газораспределительных сетей (ГРМ) газа для собственных производственно-технологических расходов (ПТР) в денежном выражении составил 2,5 млрд грн. Из этой суммы задолженности перед УТГ было погашено только 0,05 млрд грн.

"Ресурсов для уплаты положительных небалансов участникам рынка у оператора ГТС пока нет. В результате на рынке возникла преддефолтная ситуация – оператор ГТС не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки", – отмечено в сообщении.

Причиной сложившейся ситуации, является, по мнению УТГ, в том числе и установление Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), в конце 2018 года вдвое сниженных тарифов для точек входа и выхода ГТС страны. В компании напомнили, что по ее расчетам, из-за экономически необоснованных тарифов дефицит средств УТГ по итогам 2019 года составит 22 млрд грн.

В настоящее время Укртрансгаз и НКРЭКУ просчитывают новые тарифы, в которых будут учтены все критические моменты. Также компания занимается работой с должниками для погашения накопившейся задолженности.

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Укртрансгаз пытается "сыграть" на теме дефолта - добивается повышения тарифов 2019-06-05 15:13 186
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